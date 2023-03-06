В Урюпинске оцепили дом культуры из-за пакета с мусором

















Чиновники обратились к жителям с просьбой не оставлять пакеты с бытовым мусором на улицах и не дестабилизировать работу правоохранительных и экстренных служб города.

Утро в Урюпинске Волгоградской области началось с тревоги для экстренных служб. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа, сегодня, 6 марта у опоры линии электропередач в районе центра культуры "Юбилейный" был обнаружен подозрительный пакет.- На место происшествия прибыли все экстренные оперативные службы города. Выяснилось, что в пакете находится обыкновенный мусор, - пояснили в администрации городского округа.