Спорт 05.03.2023 12:28
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05.03.2023 12:28
Четыре гандболистки волгоградского «Динамо-Синара» в составе первой сборной России стали победителем товарищеского турнира «Кубка Дружбы», прошедшим в Москве с участием двух наших команд, китайского «Феникса» и сборной Белоруссии. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Федерацию гандбола РФ. В составе сборной выступили 18-летняя левый крайний игрок Софья Васильева, 25-летняя правый крайний - Анастасия Старшова, 21-летняя линейная Олеся Горячева, а также 19-летняя разыгрывающая Екатерина Долматова.
В матче-открытии турнира подопечные Людмилы Бодниевой уверенно обыграли китаянок со счётом 37:20. Если в первой половине игры на площадке было что-то похожее на равную борьбу и разрыв в счёте составлял всего пять мячей, то втором тайме сказался уже разный уровень команд и российская сборная уверенно довела дело до победы.
В составе нашей команды отличились все четыре динамовки. Старшова и Горячева отметились хет-триком, а Долматова с Васильевой забили по одному голу. Для последних трёх гандболисток это был дебют в составе взрослой сборной.
- Эмоции самые положительные, спасибо девчонкам, которые поддержали и помогли в защите скрыть какие-то мои косяки. Для меня здесь очень много новых людей и комбинаций. Тяжело и сумбурно, но привыкаем. Когда вышла на площадку, переживала, нервничала, и в целом оцениваю свою игру сегодня на 3,5 из 5. Из трех моих голов больше всего запомнился первый, потому что стал дебютным за сборную. Он был простым – убежала в отрыв и спокойно забросила. Команда поздравила, все пошутили, что я теперь должна проставиться, - поделилась в интервью пресс-службе Федерации гандбола России Олеся Горячева.
Во второй игровой день волгоградские гандболистки помогли своей команде одержать трудную победу над Белоруссией со счётом 31:28. Начало встречи осталось за нашими соперницами, но уже по ходу первого тайма российские игроки переломили ход поединка и сумели одержать очередную победу.
Горячева забросила трижды, а Старшова и Долматова отличились по разу. Отметим, что заключительные минуты матча тренерский штаб Бодниевой доверил провести на площадке полностью "динамовскому составу". Помимо действующих четырёх игроков сине-голубых, были задействованы и бывшие гандболистки клуба из Волгограда. В их числе - Эвелина Аношкина, Антонина Скоробогатченко, Дарья Стаценко и Полина Шаркова (Ведёхина),
В заключительном матче встретились первая и вторая российская сборная. И этот поединок оказался по итогу самым интересным на турнире. Оба коллектива, имея по четыре очка, сражались за итоговое чемпионство. Встреча была равной все 60 игровых минут. И победу основной сборной России в концовке матча своим броском принесла Скоробогатченко, которая установила окончательный счёт - 35:34. Динамовка Васильева отметилась дублем, а Старшова забила лишь однажды. Горячева и Долматова в игре участия не принимали.
Теперь волгоградские игроки возвращаются в расположение своего клуба и начнут подготовку к матчу очередного тура российского чемпионата. 9 марта «Динамо-Синара» на своей площадке примет «Ростов-Дон».
Иван Тюгаев
Фото: "Динамо-Синара" VK.com
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