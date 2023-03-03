Пострадавших при взрыве газа в Елани доставили в тяжелом состоянии в Волгоград

Мужчину и девочку, пострадавших при взрыве газового котла в частном доме в Волгоградской области доставили в ожоговый центр на базе больницы №25 Волгограда. Об этом ИА «Высота 102» сообщили вечером 3 марта в облздраве.

Как стало известно информагентству, и житель Елани и его дочь в возрасте 12-ти лет находятся в тяжелом состоянии.

– Пострадавшие из Еланского района доставлены двумя вертолетами санитарной авиации, состояние отца и девочки специалисты оценивают как тяжелое, – прокомментировали в облздраве.

Также уточняется, что мужчина и девочка госпитализированы в отделение реанимации.

Напомним, что в частном доме на ул. Заводской в поселке Елань проживала семья из трех человек. В результате взрыва, прогремевшего около 6 утра, погибла 43-летняя женщина. Ее труп был обнаружен в ходе разбора завалов.

Ранее ИА «Высота 102» публиковало фото и видео с места происшествия.