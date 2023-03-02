Экономика

ВТБ снижает первый взнос по ипотеке для всех заемщиков

Экономика 02.03.2023 15:52
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02.03.2023 15:52


ВТБ пересмотрел условия выдачи кредитов по ряду ипотечных продуктов. С 3 марта минимальный первый взнос в рамках собственных программ банка  снижается с 15% до 10% и распространяется как на покупку квартир, так и частных домов. Одновременно банк смягчает требования к сделкам с  таунхаусами и домами по программам господдержки: для приобретения таких объектов  заемщикам будет достаточно внести 15% от их стоимости. 

-На рынке ипотечного кредитования фиксируется рост клиентской активности, и с учетом текущих ставок на первый план для заемщиков выходит уровень первого взноса. В начале года ВТБ скорректировал этот параметр для зарплатных клиентов, приобретающих вторичное жилье, а теперь снижает «порог входа» для всех потенциальных заемщиков и по всем типам объектов. Сегодня условия по ипотечным продуктам банка – одни из наиболее доступных на рынке, при этом мы контролируем уровень долговой нагрузки на заемщиков, чтобы не допустить их закредитованности. Новые требования к первому взносу, которые действуют до 28 апреля, позволят клиентам быстрее выйти на сделку и приобрести объект по комфортной ставке, - прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.


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