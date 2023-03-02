Расследования 02.03.2023 10:48
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02.03.2023 10:48
Полицейские задержали в городе Волжском водителя, который наехал на 13-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, 34-летний мужчина пояснил полицейским, что после того, как сбил ребенка, он растерялся.
- Пока я тормозил, стукнул ее и она упала, а потом встала и пошла дальше. Я там стоял минут 15, - рассказал 34-летний водитель. - Сам испугался, задрожал прямо. Потом чуть успокоился и поехал по свои делам.
ДТП произошло утром 1 марта у дома № 33 по ул. 40 лет Победы. Водитель совершил наезд на 13-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу, а после уехал с места аварии. Его объявили в розыск. Ранее сообщалось, что пострадавшая обратилась за медицинской помощью в больницу.
В отношении нарушителя составлены административные материалы за оставление места ДТП, возбуждено административное производство. После определения степени тяжести вреда здоровью пешехода будет принято процессуальное решение.
Полиция напоминает, что в такой ситуации водителям необходимо вызвать экипаж ДПС и оставаться на месте ДТП до приезда сотрудников Госавтоинспекции. Также отмечается, что дети - пешеходы не в состоянии адекватно оценить ситуацию и, будучи испуганными, могут убежать, даже имея какие-либо повреждения.
Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области
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