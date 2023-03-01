В Волжском разыскивают сбившего 13-летнюю девочку водителя

Происшествия 01.03.2023 17:32
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01.03.2023 17:32
Полицейские разыскивают водителя, который сегодня, 1 марта, сбил в городе Волжском 13-летнюю девочку и уехал с места происшествия. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, в розыске иномарка - седан темного цвета.
По данным полиции, ДТП произошло в 07:46 напротив дома № 33 по ул. 40 лет Победы.
- Неустановленный водитель совершил наезд на 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель скрылся с места аварии. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью в больницу, - рассказали в главке.
Госавтоинспекция города Волжского обращается ко всем гражданам, обладающих информацией о местонахождении водителя, сообщить по телефону «02» или в дежурную часть Госавтоинспекции УМВД России по городу Волжскому: (88443) 41-75-04 или 89053345140 (сотрудник Госавтоинспекции).
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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