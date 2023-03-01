Происшествия 01.03.2023 10:40
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01.03.2023 10:40
Жители города Новоаннинский в Волгоградской области вытащили из реки труп 55-летней женщины.
- Тело без телесных повреждений и признаков насильственной смерти. По факту случившегося организована проверка, - сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова.
Погибшую вытащили из реки Перевозинка напротив одного из домов по улице Леваневского.
Установлено, что женщина в ночь на 28 февраля возвращалась домой через реку и провалилась под лед. Помочь ей было некому, она утонула. Тело обнаружили местные жители и вытащили его на берег.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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