Расследования

Ангелы Победы: новая книга расскажет волгоградцам о подвиге матерей во время Сталинградской битвы

Расследования 28.02.2023 18:05
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28.02.2023 18:05


В Волгограде 9 марта состоится презентация книги «Женщины-ангелы Сталинградской Победы». Как сообщает ИА «Высота 102», в сборник вошли воспоминания и очерки Детей Сталинграда, находившихся в центре кровопролитных сражений все 200 дней и ночей. Сегодня они с уверенностью говорят, что выжили, только благодаря своим бабушкам и мамам. 

Идея сбора материалов и воспоминаний по этой теме появилась у нас в 2018 году. Мы обнаружили при подготовке к конференции, что нет ни кино- и фотоматериалов (за исключением фильма «Матери Сталинграда» Светланы Юричевой), ни воспоминаний о военном подвиге мирных жителей Сталинграда – матерей и бабушек – в художественной и мемуарной литературе, – рассказала ИА «Высота 102»  составитель книги Галина Егорова.Представители старшей секции организации «Дети Сталинграда», свидетели и участники Сталинградской осады, вспоминая события 1942 года, вдруг опечалились и, вздохнув, сказали: «А ведь это наши мамы и бабушки спасли нас во время бомбежки, сберегли детей, вырастили нас, дали образование, радовались за нас, когда мы поднимали город из руин, создавали крупные промышленные предприятия и учреждения. А потом, выполнив свой святой долг, помогли нам воспитать наших детей. Они тихо ушли, а мы их даже поблагодарить не успели». 

Подвиг сталинградских женщин, убеждены составители книги, –  символ мужества и стойкости, любви и самопожертвования. Именно матерей, говорят они, нужно благодарить сегодня за спасение для истории всемирно известного академика РАН, ученого-слависта Олега Трубачева, скульптора, народного художника России Виктора Фетисова, знаменитого режиссера Элема Климова, кинодраматурга Германа Климова, профессора-археолога Владислава Мамонтова, главного конструктора НИИ «Штиль» Геннадия Дубоносова, лауреата премии «Имперская культура» художника Льва Тырина.

– Каждый из 80-летних детей Сталинграда помнит руку матери, крепко державшую их маленькие ручонки во время тотальной бомбежки Сталинграда, после которой всем мирным жителям осажденного города пришлось жить в земляных щелях и землянках. Эти руки не только спасали от бомб, они обустраивали в условиях фашистской оккупации нехитрый быт, умудрялись в условиях отсутствия воды, тепла, еды обогреть и накормить - ведь ни официально объявленного голода, ни продуктовых карточек в эти дни в городе не было, – говорит Галина Егорова. 

Презентация состоится 9 марта в областной библиотеке им. Горького (конференц-зал 4 этаж). Начало в 18.00. 

Фото: предоставлено Галиной Егоровой

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