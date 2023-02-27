В Ворошиловском районе Волгограда устранили коммунальную аварию

В Ворошиловском районе Волгограда завершили работы по восстановлению поврежденного участка трубопровода холодного водоснабжения. Из-за внеплановых работ ранее пришлось временно изменить привычный маршрут скоростного трамвая.

— 26 февраля «Концессии водоснабжения» провели внеплановые работы на трубопроводе холодного водоснабжения, пролегающего на пересечении улиц Рабоче-Крестьянской и Академической, — пояснили в пресс-службе ресурсоснабжающей компании. — В настоящий момент все восстановительные работы завершены. Подача ресурса от источника осуществляется штатно.

Как уточнили в компании-концессионере, асфальтобетонное покрытие будет восстановлено в ближайшее время с учетом погодных условий.

Напомним, что накануне при производстве работ специалисты Концессий были вынуждены временно ограничить подачу воды в три многоквартирных дома в Ворошиловском районе.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»