В Ворошиловском районе Волгограда устраняют коммунальную аварию

Общество 26.02.2023 15:34
0
26.02.2023 15:34
Ремонтные бригады приступили к восстановительным работам на трубопроводе холодного водоснабжения в Ворошиловском районе Волгограда.
Как сообщили в пресс-службе ООО «Концессии водоснабжения», работы ведутся на пересечении улиц Рабоче-Крестьянская и Академическая. На данный момент уже выполнены земляные работы, произведено обследование коммуникаций.
- Место проведения работ огорожено в соответствии с требованиями безопасности. На время проведения восстановительных работ проезд автотранспорта осуществляется по одной полосе в сторону Центрального района, - сообщили в компании.
В «Концессии водоснабжения» уточнили, что несмотря на проведение восстановительных работ, все абоненты получают ресурс в полном объеме.
В Волгоградской области провели траурный митинг памяти Героя России Дениса Зорина26.02.2023 17:43
Общество 26.02.2023 17:43
Циклон из Атлантики принесет в Волгоградскую область дождь, мокрый снег и штормовой ветер26.02.2023 16:56
Общество 26.02.2023 16:56
В районах Волгоградской области активно провожают зиму26.02.2023 15:57
Общество 26.02.2023 15:57
Унизившая беременных из Урюпинска блогер опубликовала видео с извинениями26.02.2023 14:35
Общество 26.02.2023 14:35
Сильный ветер и температурные качели обещают в Волгоградской области26.02.2023 12:39
Общество 26.02.2023 12:39
Волгоградцев предупредили о магнитных бурях 26 и 27 февраля26.02.2023 11:23
Общество 26.02.2023 11:23
В Волгограде 26 февраля сожгут 8-метровое чучело Масленицы26.02.2023 10:27
Общество 26.02.2023 10:27
В Волгограде предупредили о сбоях в телевещании25.02.2023 21:19
Общество 25.02.2023 21:19
Волгоградцы 26 февраля смогут увидеть яркие Плеяды в космосе25.02.2023 20:20
Общество 25.02.2023 20:20
На юге Волгограда образовалась пробка из-за ремонта моста25.02.2023 19:13
Общество 25.02.2023 19:13
Звоните, куда нужно: волгоградцам предлагают пожаловаться на работодателей25.02.2023 17:32
Общество 25.02.2023 17:32
В Волгограде вынужденно сел Ан-2 из Архангельска25.02.2023 17:05
Общество 25.02.2023 17:05
Глава Камышина осудил осквернение памятного знака венгерским военнопленным25.02.2023 14:56
Общество 25.02.2023 14:56
«Заперли и отобрали телефоны»: ожидающего операции мобилизованного волгоградца могут увезти на СВО25.02.2023 14:24
Общество 25.02.2023 14:24
Районы и города Волгоградской области запросили 46,5 млн рублей на ремонт мемориалов25.02.2023 12:19
Общество 25.02.2023 12:19