В Ворошиловском районе Волгограда устраняют коммунальную аварию









Ремонтные бригады приступили к восстановительным работам на трубопроводе холодного водоснабжения в Ворошиловском районе Волгограда.

Как сообщили в пресс-службе ООО «Концессии водоснабжения», работы ведутся на пересечении улиц Рабоче-Крестьянская и Академическая. На данный момент уже выполнены земляные работы, произведено обследование коммуникаций.

- Место проведения работ огорожено в соответствии с требованиями безопасности. На время проведения восстановительных работ проезд автотранспорта осуществляется по одной полосе в сторону Центрального района, - сообщили в компании.

В «Концессии водоснабжения» уточнили, что несмотря на проведение восстановительных работ, все абоненты получают ресурс в полном объеме.



