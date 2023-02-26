В Волгограде запустили СТ в прежних границах после коммунальной аварии

В Волгограде восстановлена штатная работа линии скоростного трамвая до станции «Ельшанка». Ранее, как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на городскую администрацию, составы в течение дня курсировали в измененных границах от станции «ВгТЗ» до станции «Площадь Чекистов» из-за внеплановых работ компании-концессионера.

— Сейчас ООО «Концессии водоснабжения» перешли к этапу, позволяющему обеспечить функционирование подземной линии в полном объеме, — добавили в горадмине. — Проезд по улице Рабоче-Крестьянской пока осуществляется в измененном формате — по четырем из шести полос движения.

Журналисты «Высоты 102» сообщали, что компания-концессионер ведет восстановительные работы на поврежденном участке трубопровода в Ворошиловском районе.

— «Концессии водоснабжения» проводят восстановительные работы на трубопроводе холодного водоснабжения на пересечении улиц Рабоче-Крестьянской и Академической. В ходе их выполнения стало невозможно перейти к следующему технологическому этапу без приостановки подачи ресурса в три многоквартирных дома по адресам: Огарева 7, Рабоче-Крестьянская, 21, Академическая, 7, — пояснили в ресурсоснабжающей компании.

Уточняется, что теплоснабжение всем потребителям подается в полном объеме.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»