Происшествия

Стали известны подробности о разбившемся пациенте волгоградской больницы

Происшествия 26.02.2023 16:01
0
26.02.2023 16:01


В больнице № 25 Волгограда организована внутренняя проверка по факту гибели пациента, который по информации экстренных служб, выпал из окна палаты на восьмом этаже медучреждения. Как стало известно ИА «Высота 102», погибший являлся учеником одной из городских школ. 

Собственный источник «Высоты 102» в следственных органах сообщил, что погибшего доставили в отделение детской токсикологии с признаками отравления. 

— Школьника госпитализировали 20 февраля. Ему было всего 16 лет. Он отравился таблетками феназепама. Накануне выпал из окна в палате. Шансов выжить практически не было — от полученных травм подросток  скончался на месте. Мотивы выясняет следствие. 

Известно, что несовершеннолетний учился в одной из школ Ворошиловского района. В СУ СКР по Волгоградской области смертельное происшествие не комментируют. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
28.02.2023 13:07
Происшествия 28.02.2023 13:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.02.2023 12:10
Происшествия 28.02.2023 12:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.02.2023 10:19
Происшествия 28.02.2023 10:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.02.2023 09:48
Происшествия 28.02.2023 09:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.02.2023 17:33
Происшествия 27.02.2023 17:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.02.2023 17:06
Происшествия 27.02.2023 17:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.02.2023 15:41
Происшествия 27.02.2023 15:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.02.2023 15:06
Происшествия 27.02.2023 15:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.02.2023 11:14
Происшествия 27.02.2023 11:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.02.2023 10:24
Происшествия 27.02.2023 10:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.02.2023 10:13
Происшествия 27.02.2023 10:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.02.2023 10:05
Происшествия 27.02.2023 10:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.02.2023 09:30
Происшествия 27.02.2023 09:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.02.2023 15:11
Происшествия 26.02.2023 15:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.02.2023 12:55
Происшествия 26.02.2023 12:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:13
Требует донастройки: в Волгограде спецгруппа изучит новый порядок расчета платы за ОДНСмотреть фотографии
16:50
«Это лежачие бандиты!»: на дорогах Котово ограничители скорости превратились в ловушки для водителейСмотреть фотографииCмотреть видео
16:31
«Они пошли в наступление»: в боях за Донбасс погиб лейтенант Александр Ковалев из Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:29
«Вину отрицает»: замдиректора МБУ «Волгоградзеленхоз» Беляева отдали под суд за коррупциюСмотреть фотографии
15:49
Депутат из Камышина Андрей Летов возглавил МУП «Метроэлектротранс»Смотреть фотографии
15:35
Гособвинение запросило 20 лет колонии генералу СК Михаилу МузраевуСмотреть фотографии
14:29
Главврач больницы №4 Елена Щербинина награждена Владимиром ПутинымСмотреть фотографии
14:20
Tele2 открывает новые возможности для поклонников облачного геймингаСмотреть фотографии
14:13
На Украине погиб подполковник из Волгоградской области Роман ОсечкинСмотреть фотографии
14:11
23-летнего волгоградца задержали за сбыт прегабалинаСмотреть фотографии
14:10
В Волгограде после криминального руководства продают товарный знак предприятияСмотреть фотографии
13:07
ГУ МЧС: сигнал воздушной тревоги 28 февраля прозвучал в радиоэфиреСмотреть фотографии
12:15
«Ростелеком» подключил к безопасному интернету более 47 тысяч школ и техникумовСмотреть фотографии
12:10
И снова Gatsby: в Волгограде посетитель бара напал на диджея из-за плохой музыкиСмотреть фотографии
11:25
Энергетики объяснили причину отключения квартиры пенсионерки от светаСмотреть фотографии
11:08
ЕвроХим-ВолгаКалий и ВолгГТУ заключили соглашение о развитии сотрудничества в области образования и наукиСмотреть фотографии
10:49
«Мы не зря боялись»: в Волгограде снесут пострадавшую от взрыва газа четырехэтажкуСмотреть фотографии
10:34
В Волгоградской области простятся с разведчиком «Бессмертного Сталинграда» Андреем АникинымСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде юноша без прав устроил ДТП с пострадавшимиСмотреть фотографии
10:12
Владимир Путин наградил журналиста и артиста из ВолгоградаСмотреть фотографии
09:48
В Волгоградской области сгорели двое мужчинСмотреть фотографии
09:37
Волгоградских стариков содержали в кошмарных условиях в частном пансионатеСмотреть фотографии
09:28
На Украине погиб 27-летний десантник из «Бессмертного Сталинграда» Мубариз МамедовСмотреть фотографии
07:51
Волгоградцы стали меньше заражаться гриппом из-за праздниковСмотреть фотографии
21:35
В последний день зимы в Волгограде зарядит дождьСмотреть фотографии
20:58
В СВО погиб 22-летний Сергей Егоров из хутора Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:26
Волгоградский «Ротор» завершил сборы ничьей со «Спартаком»Смотреть фотографии
20:01
«Это просто свинство!»: УК встретила волгоградца судебным иском после возвращения с СВОСмотреть фотографии
20:00
В Волгоградской области осталось 24 партииСмотреть фотографии
19:34
Камышанке Нине Будариной Путин присвоил звание «Народный учитель РФ»Смотреть фотографии
 