Стали известны подробности о разбившемся пациенте волгоградской больницы

В больнице № 25 Волгограда организована внутренняя проверка по факту гибели пациента, который по информации экстренных служб, выпал из окна палаты на восьмом этаже медучреждения. Как стало известно ИА «Высота 102», погибший являлся учеником одной из городских школ.

Собственный источник «Высоты 102» в следственных органах сообщил, что погибшего доставили в отделение детской токсикологии с признаками отравления.

— Школьника госпитализировали 20 февраля. Ему было всего 16 лет. Он отравился таблетками феназепама. Накануне выпал из окна в палате. Шансов выжить практически не было — от полученных травм подросток скончался на месте. Мотивы выясняет следствие.

Известно, что несовершеннолетний учился в одной из школ Ворошиловского района. В СУ СКР по Волгоградской области смертельное происшествие не комментируют.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»