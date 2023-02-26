В Волгограде пациент больницы №25 выпал с восьмого этажа

Происшествия 26.02.2023 12:55
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26.02.2023 12:55
В городской клинической больнице скорой медицинской помощи №25 проводят внутреннюю проверку по факту гибели пациента. Причины трагедии также выясняют следователи, сообщает ИА «Высота 102».
По данным экстренных служб, накануне из окна медучреждения на 8-ом этаже выпал пациент и разбился насмерть. В СУ СКР по Волгоградской области отказались комментировать это происшествие.
Фото Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»
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