Происшествия

В Волгограде пациент больницы №25 выпал с восьмого этажа

Происшествия 26.02.2023 12:55
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26.02.2023 12:55



В городской клинической больнице скорой медицинской помощи №25 проводят внутреннюю проверку по факту гибели пациента. Причины трагедии также выясняют следователи, сообщает ИА «Высота 102». 
По данным экстренных служб, накануне из окна медучреждения на 8-ом этаже выпал пациент и разбился насмерть. В СУ СКР по Волгоградской области отказались комментировать это происшествие.  
Фото Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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