В Волгограде ликвидировали пожар на оптовом рынке

Происшествия 25.02.2023 15:15
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25.02.2023 15:15
Сегодня, 25 февраля, на оптовом рынке в Дзержинском районе Волгограда горел торговый павильон.
Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного в 11:23.
- В павильоне горели вещи б/у на площади 20 квадратных метров. Сотрудники 15-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 12:09. Причины устанавливаются, - сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. На работу рынка это происшествие не повлияло.
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