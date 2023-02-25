В Волгограде ликвидировали пожар на оптовом рынке









Сегодня, 25 февраля, на оптовом рынке в Дзержинском районе Волгограда горел торговый павильон.

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного в 11:23.

- В павильоне горели вещи б/у на площади 20 квадратных метров. Сотрудники 15-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 12:09. Причины устанавливаются, - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. На работу рынка это происшествие не повлияло.



