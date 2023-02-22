Происшествия

«Нива» ушла под лед: в Волгоградской области из реки Дон извлекли труп рыбака

Происшествия 22.02.2023 16:29
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22.02.2023 16:29


В Калачевском районе Волгоградской области во время зимней рыбалки погиб 57-летний мужчина. Как стало известно ИА «Высота 102», мужчина оказался в ледяном плену, выехав на лед на своей машине. 

Информация о гибели рыбака была опубликована 22 февраля в паблике «Рыбалка в окрестностях Волгограда» в ВКонтакте. Так, в частности, сообщалось, что на реке Дон «Нива» провалилась под лед в районе моста. В ответ на редакционный запрос данный факт подтвердили и в ГУ МВД России по Волгоградской области. Известно, что тело мужчины уже извлекли из воды. 


– 22 февраля в полицию Калачевского района поступило сообщение о провалившемся под лед автомобиле. Установлено, что около 11.15 в 300 метрах от автомобильного моста через реку Дон 57-летний местный житель, управляя автомашиной «ВАЗ-2121», выехал на лед. Под весом автомобиля лед провалился. Самостоятельно выбраться из салона мужчина не смог, – сообщили обстоятельства происшествия в главке полиции.  – Тело мужчины обнаружено спасателями. 

Полицейские настоятельно не рекомендуют гражданам выезжать на транспортных средствах на лед, подвергая тем самым себя и окружающих опасности.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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