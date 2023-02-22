ВТБ откроет около 200 офисов для обслуживания розничных клиентов в праздничные дни

Экономика 22.02.2023 12:12
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22.02.2023 12:12
ВТБ установил график работы своих офисов с 22 по 24 февраля и 7-8 марта. Обслуживать клиентов-физических лиц по всей стране будут в 195 точках продаж. Большинство финансовых операций в этот период будут доступны клиентам в ВТБ Онлайн.
Обслуживать физических лиц в предстоящие праздники будут наиболее востребованные среди клиентов отделения. Перечень дежурных офисов и режим их работы опубликован на сайте ВТБ.
· 22 февраля и 7 марта обслуживание клиентов будет проводиться по сокращенному на 1 час графику.
· 23, 24 февраля и 8 марта будут работать только дежурные точки продаж.
Значительное число операций традиционно доступно клиентам банка в ВТБ Онлайн.
Банк напоминает, что в период длительных выходных мошенники традиционно увеличивают свою активность, поэтому просит клиентов быть максимально бдительными и для защиты своих средств соблюдать базовые правила:
· никому не сообщайте свои личные данные, пароли, в том числе из смс-сообщений;
· установить сложный пароль на блокировку экрана телефона и в мобильное приложение банка;
· открыть отдельную банковскую карту, в том числе цифровую, с минимальной суммой на остатке - если ее данные окажутся скомпрометированы, потери будут относительно невелики;
· не отвечать на незнакомые номера и при любых сомнениях в собеседнике - сразу прервать разговор/переписку и самостоятельно перезвонить в банк;
· оформить страховку карт и счетов от мошенничества и несанкционированных списаний;
· использовать только проверенные сайты, чтобы не скомпрометировать данные карты, или проверять ссылку, прежде чем перейти по ней.
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