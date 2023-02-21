Волгоградские налоговики напомнили о новых сроках сдачи отчетности









Сроки предоставления налоговой отчетности в текущем году изменились в связи с введением с 1 января 2023 года Единого налогового счета — новой формы учета платежей в бюджетную систему РФ.

Как сообщили в УФНС России по Волгоградской области, теперь единый срок представления отчетности – не позднее 25 числа месяца, но в феврале сроки сдвинулись.

- Обращаем внимание, что в связи с тем, что 25 февраля в 2023 году является выходным днем, срок представления отчетности переносится на 27 февраля, - уточнили в ведомстве.

Таким образом, не позднее 27 февраля предоставляется:

- декларация по налогу на прибыль за январь 2023 года;

- декларация в связи с прекращением предпринимательской деятельности по УСН;

- декларация в связи с прекращением предпринимательской деятельности по ЕСХН;

- декларация по НДПИ за январь 2023 года;

- декларации по акцизам за январь 2023 года;

- персонифицированные сведения о физических лицах, включающие персональные данные физических лиц и сведения о суммах выплат и иных вознаграждений в их пользу за январь 2023 года;

- расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом, за 2022 год (по форме 6-НДФЛ и приложению 1 «Справка о доходах и суммах налога физического лица»).

Кроме того, не позднее 27 февраля 2023 года налогоплательщикам необходимо представить уведомление об исчисленных суммах для распределения единого налогового платежа по платежам с авансовой системой расчетов, по которым декларация приходит позже, чем наступает срок уплаты налога. Подробная информация о порядке представления и заполнения уведомления об исчисленных суммах размещена в разделе «Налогообложение в Российской Федерации» - «Задолженность» на сайте ФНС России.



