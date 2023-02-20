Россияне рассказали, какие функции в автомобиле считают самыми важными





Для 59% россиян комплектация автомобиля важнее, чем его класс, выяснили СК «Росгосстрах» и ГК АВТОДOM в ходе совместного опроса . Если при покупке автомобиля в дилерском центре не будет желаемой комплектации, то 91% респондентов готовы ждать нужный автомобиль. Из них 73% согласны ждать не более месяца, а оставшиеся — сколько потребуется.

Подавляющее большинство респондентов (93%) владеют автомобилем иностранного производства, а 7% являются обладателями отечественного авто. Самыми важными функциями для автовладельцев являются «зимний пакет» — подогрев сидений, руля, лобового стекла / зеркал (31%), климат-контроль (30%), система автозапуска (23%) и камера заднего вида (15%).

Также респонденты рассказали, о каких опциях в своих автомобилях они мечтают:

• парктроник — 40%,

• доводчики для дверей — 23%,

• дистанционный запуск двигателя — 20%,

• ассистент парковки, управляется через мобильное приложение в смартфоне — 10%,

• неоновая подсветка контура решетки радиатора — 6%.

23% россиян достаточно базовой комплектации, предлагаемой автопроизводителем, а 77% готовы доплачивать за необходимые функции в автомобиле. Из них 37% докупают желаемые функции отдельно.

32% россиян готовы заплатить за дополнительные функции от 100 до 300 тысяч рублей, еще 28% – до 100 тысяч рублей, а 19% готовы потратить от 500 до 700 тысяч рублей.

-Установка допоборудования — полезная процедура, которая позволяет сделать поездки на автомобиле еще более удобными и комфортными. Важно помнить, что установка дополнительных функций – сложный процесс, который требует высокой квалификации от мастеров. Современные автомобили обладают большим количество технологических и электронных опций. Поэтому, процедуру дооснащения следует доверять только сертифицированным специалистам в сервисных центрах официального дилера, — отметил Роман Тимашов, директор по сервису АВТОДОМ Алтуфьево.

-Сегодня стоимость автомобилей такова, что даже самые незначительные повреждения могут серьезно ударить по бюджету. Защитить от непредвиденных расходов может надежный полис каско с актуальной на сегодняшний день страховой суммой, отражающей реальную рыночную стоимость машины, — говорит директор направления по управлению портфелем каско ПАО СК «Росгосстрах» Елена Федорова. — Причем, если в машине есть существенно влияющие на ее цену опции или дополнительное оборудование, при заключении договора следует это обязательно указать или застраховать отдельно.



