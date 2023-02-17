Ступени карьеры: Артем Фоминых - о пути от рабочего до гендиректора ВгАЗА





Пришедший на Волгоградский алюминиевый завод в 2004 году рабочим-электролизником, а ныне генеральный директор предприятия Артем Фоминых рассуждает о возможностях карьерного роста и главных ценностях на производстве.

— Артем Сергеевич, год назад Вы возглавили одно из крупнейших предприятий региона. Как это стало возможно – пройти путь от рабочего до гендиректора?

- У нас в компании, как правило, все директора предприятий, в том числе и генеральный директор компании РУСАЛ Евгений Викторович Никитин, начинали свою деятельность электролизниками. Предыдущие директора нашего завода, мои наставники, у которых я многому научился, Юрий Валентинович Моисеев и Леонид Викторович Рагозин начинали свою трудовую деятельность также электролизниками на Богословском и Иркутском алюминиевых заводах. Стать директором может каждый, необходимо желание и стремление.

В 2004 году я пришел на завод простым электролизником. Потом стал мастером, технологом. В 2014 году был назначен директором по производству. Всего, наверное, было 8-9 карьерных ступеней. Работая, я продолжал учиться. Поучил степень MBA в МГУ им М.В. Ломоносова. Прошел обучение по Президентской программе по подготовки управленческих кадров в ВолГУ. В этом году закончил обучение в Московской школе управления «Сколково» по программе «Цифровые стратегический технологии». И уже год руковожу предприятием, а ведь когда-то об этом только мечтал. Моя жизнь тесно связана с заводом и с людьми, которые тут работают. Постоянное желание и стремление учиться и развиваться, а так же прислушиваться и уважать людей с которыми ты работаешь — в этом и есть весь «секрет»…

- Начиная свой трудовой путь, почему выбрали волгоградское предприятие?

—Я окончил Уральский федеральный университет (ранее Уральский политехнический институт) и узнал, что на Волгоградский алюминиевый завод требуются специалисты в области цветной металлургии, которых на тот момент в городе не готовили. Мне предложили попробовать: начать с азов с перспективой стать через год мастером, а дальше как сложится, если хорошо себя зарекомендую. Это обычная практика, когда молодому специалисту для оценки его компетенций дают возможность попробовать себя на первоначальном этапе производства. Немаловажным фактором принятия решения пойти работать на завод стала помощь компании в предоставлении льготного жилищного кредита. Вот так, я — выпускник вуза, моя супруга и четыре чемодана оказались в Волгограде.

—Компания так заботится обо всех своих работниках?

— Как сказал основатель РУСАЛа: «Главная ценность — это люди», и я абсолютно разделяю этот тезис. На Волгоградском алюминиевом заводе одна из самых высоких заработных плат в экономике региона – порядка 81 тыс. рублей. Только за последние два года она была поэтапно проиндексирована на 38%. На предприятии действует Корпоративная жилищная программа. С ее помощью за последний год более тридцати сотрудников завода уже улучшили свои жилищные условия и еще более сорока человек решат квартирный вопрос в дальнейшем.

Немаловажным фактором стратегии РУСАЛа по мотивации персонала является карьерный рост. Компания заинтересована в высококлассных специалистах. С этой целью на предприятии существует кадровый резерв, действуют корпоративные программы обучения, можно повысить свою квалификацию обучением в магистратуре ВолГТУ. Если у сотрудника «горят глаза» и есть желание расти, то в РУСАЛе это приветствуют и предоставляют возможность.

— Получается, что любой работник завода может сделать карьеру?

— Компания предоставляет возможности, но как ими воспользоваться решает, конечно же, человек. Безусловно, не все хотят быть руководителями. Кроме наличия компетенций это еще и большая ответственность, и в первую очередь перед людьми, с которыми ты работаешь. Но потенциальная возможность есть всегда.

—Сегодня, на ваш взгляд, престижно работать на заводе?

— Наверное, понятие престижа для всех разное. Завод — как большая семья. Это не только производство куда «пришел, отработал смену и ушел». У нас довольно молодой и дружный коллектив, который объединяет не только профессиональная деятельность. Завод поддерживает волонтерское движение, творчество сотрудников.

Мы оказываем содействие спортивным стремлениям наших работников. Так, например, на ВгАЗе недавно была возрождена баскетбольная команда, которая сегодня принимает участие в городских соревнованиях. Если учесть факторы уровня заработной платы, условий труда, социальных программ, перспектив карьерного роста, то не исключаю, что престиж работников ВгАЗа довольно высок и, не удивлюсь, если им даже завидуют (смеется).

— Артем Сергеевич, прошел год с момента Вашего назначения генеральным директором ВгАЗа. Что было самым важным для Вас за этот период?

— Я считаю, что оценку деятельности руководителя может дать только коллектив. Поэтому для меня знаковым событием прошлого года стала слаженная работа всех подразделений завода в сложных макроэкономических условиях. Мы оперативно проработали новые логистические цепочки поставок сырья, материалов и оборудования. Нашими специалистами были предложены решения по внедрению импортозамещающих комплектующих, что привело не только к сохранению производства, но и к увеличению срока службы оборудования. В итоге — рост производственных показателей на ВгАЗе отмечен по ряду направлений.

— Какие ставите перед собой планы?

— С точки зрения производства – это, конечно, выполнение всех поставленных перед предприятием задач в рамках приоритетных направлений, касающихся снижения углеродного следа при одновременном увеличении выпуска продукции. А что касается социальной сферы, то это – создание комфортных условий для труда, отдыха и дальнейшего развития наших работников и членов их семей.







