Никто ничего не замечал. В Волгограде труп женщины пролежал в квартире три недели

В Центральном районе Волгограда в высотке обнаружено тело 58-летней женщины. Как стало известно ИА «Высота 102», труп пролежал в одной из квартир больше трех недель.

— Тело женщины обнаружили накануне, вскрыв дверь в квартиру. Тревогу забили соседи этажом ниже, которых топило из квартиры, расположенной на третьем этаже. Представители ЖЭУ перекрыли стояк, на месте появилась родственница погибшей, — прокомментировал информагентству руководитель следственного отдела по Центральному району города Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Владимир Суров. — Труп с признаками гнилостного разложения обнаружили на кухне. Организована проверка.

Известно, что инцидент произошел в 16-этажном доме № 31 по улице Пархоменко. Со слов соседей, все это время никто не подозревал, что с хозяйкой квартиры что-то случилось. Из квартиры, где нашли тело женщины, не доносились ни звуки, ни запахи, ничего странного никто не замечал.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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