



Оператор сообщает о назначении Евгения Солонченко на должность коммерческого директора макрорегиона «Юг» Tele2. Ранее он занимал позицию руководителя департамента по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона.

В задачи Евгения Солонченко будет входить планирование и управление коммерческой деятельностью макрорегиона «Юг» на массовом и корпоративном рынках. В зоне его ответственности – управление функцией в ростовском, краснодарском и волгоградском филиалах Tele2. Евгений будет отвечать за реализацию коммерческой стратегии компании на территории макрорегиона, дальнейший рост маркетинговых и финансовых показателей, развитие сети дистрибуции, а также клиентский сервис.

Евгений Солонченко окончил экономический факультет Южного университета (ИУБиП) по специальности «Прикладная информатика в управлении». Имеет большой опыт работы в телекоммуникациях. К команде Tele2 присоединился в 2014 году, заняв должность руководителя направления по работе с агентами и партнерами в московском филиале. В 2017 году Евгений был назначен руководителем департамента по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Юг». Под его руководством была успешно разработана стратегия долгосрочного развития компании в южных регионах в бизнес-сегменте.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2:

– Перед Tele2 стоят важные стратегические задачи, связанные с укреплением позиций на В2С- и В2В-рынках, развитием фирменной сети дистрибуции и альтернативных каналов продаж, а также повышением качества клиентского сервиса. Достижение этих целей требует полной самоотдачи и своевременных действий от управленческой команды. Уверен, что опыт Евгения и знание телеком-бизнеса изнутри помогут ему добиться хороших результатов и укрепят позиции компании.



