Экология

Сотрудники ВАЗа научили детей заботиться о природе правильно

Экология 15.02.2023 13:42
0
15.02.2023 13:42


Мастер-класс для детей сотрудников по изготовлению «Экокормушек» провели  работники Волжского абразивного завода в рамках проекта «Экология 2023» совместно с «Экосплав-34» .
- Зима является тяжелым временем года для птиц, которые зимуют в наших широтах. И в наших силах помочь им перезимовать. Кормушки полностью съедобные и состоят из натуральных ингредиентов - разных видов зерен и орехов, скрепленных между собой особым мучным или желатиновым клейстером. Такое угощение для птиц будет не только вкусным, но и экологически чистым. Большая часть поглощается птицами, а остатки разлагаются без следа.  Детки изготовили несколько экземпляров своими руками. После высыхания эти творения из зерна и желатина будут развешены в парках и скверах для помощи в обеспечении пропитанием пернатым обитателям нашего города, - считают организаторы этого важного экологического мероприятия.

 
Помощь птицам в холодное время года сохраняет их популяцию, тем самым обеспечивается защита от различных насекомых, уничтожающих растения парков, садов и лесов.
Заводчане выражают большую благодарность всем участникам мастер-класса и их родителям.  

 
ОАО «Волжский абразивный завод» в рамках проекта продолжит проводить ряд мероприятий, направленных на экологическое просвещения взрослых и подрастающего поколения, а также на формирование осознанного потребления и бережного отношения  к не возобновляемым ресурсам планеты. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
14.02.2023 09:55
Экология 14.02.2023 09:55
Комментарии 0

0
Далее
Экология
13.02.2023 12:58
Экология 13.02.2023 12:58
Комментарии 0

0
Далее
Экология
12.02.2023 12:33
Экология 12.02.2023 12:33
Комментарии

0
Далее
Экология
09.02.2023 14:12
Экология 09.02.2023 14:12
Комментарии 0

0
Далее
Экология
08.02.2023 08:16
Экология 08.02.2023 08:16
Комментарии

0
Далее
Экология
25.01.2023 10:28
Экология 25.01.2023 10:28
Комментарии

0
Далее
Экология
23.01.2023 18:49
Экология 23.01.2023 18:49
Комментарии

0
Далее
Экология
18.01.2023 11:22
Экология 18.01.2023 11:22
Комментарии

0
Далее
Экология
18.01.2023 07:50
Экология 18.01.2023 07:50
Комментарии

0
Далее
Экология
12.01.2023 11:25
Экология 12.01.2023 11:25
Комментарии

0
Далее
Экология
29.12.2022 09:29
Экология 29.12.2022 09:29
Комментарии

0
Далее
Экология
26.12.2022 13:50
Экология 26.12.2022 13:50
Комментарии 0

0
Далее
Экология
26.12.2022 11:40
Экология 26.12.2022 11:40
Комментарии

0
Далее
Экология
22.12.2022 11:37
Экология 22.12.2022 11:37
Комментарии

0
Далее
Экология
22.12.2022 10:51
Экология 22.12.2022 10:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:48
Волгоградцы сообщают о массовых взломах аккаунтов в Telegram: рассказываем, где они «прокололись»Смотреть фотографии
17:11
«Обрекут на голодную смерть»: волгоградцы собирают подписи против запрета кормить бродячих собакСмотреть фотографии
16:51
Волгоградский «Ротор» покинули пятеро футболистовСмотреть фотографии
16:50
Волгоградский регион заключил соглашение с платформой ЗаБизнес.РФСмотреть фотографии
16:35
В Волгоградской области под мостом нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
16:28
ЦУМ в Волгограде в процессе трансформации в музей прирастет своей подстанциейСмотреть фотографии
16:26
Речной маршрут «Волгоград-Культбаза» откроют 3 мартаСмотреть фотографии
15:54
Шел от друзей. В Волгоградской области товарняк насмерть сбил мужчинуСмотреть фотографии
14:42
Школьники из Волгограда освоят криптоискусство со «Смешариками»Смотреть фотографии
14:19
Волгоградская академия покупает гербы и флаги на 25 млн рублейСмотреть фотографии
13:57
Беспроводные наушники стали самым популярным подарком к 14 февраляСмотреть фотографии
13:47
«Могли поджечь»: на юге Волгограда сгорел расселенный аварийный домСмотреть фотографииCмотреть видео
13:42
Сотрудники ВАЗа научили детей заботиться о природе правильноСмотреть фотографии
13:29
Память воинов-интернационалистов почтили в Волгограде: фоторепортажСмотреть фотографии
12:31
Родные мобилизованного волгоградца получили потерявшуюся зарплату бойцаСмотреть фотографии
12:24
Под Волгоградом приехавших к пенсионерам за миллионом курьеров отдали под судСмотреть фотографии
12:21
Призывы в волгоградских автобусах к танцам на барной стойке признали неприличнымиСмотреть фотографии
12:06
Четыре волгоградских гандболистки вызваны в сборную России на матч с БелоруссиейСмотреть фотографии
10:40
Стали известны подробности ДТП со смятым внедорожником в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:51
В Волгоградской области нашли мясо с микробами, но без ГМОСмотреть фотографии
09:32
Лечение межпозвонковой грыжи без операции в Волгограде: миф или реальность?Смотреть фотографии
09:31
Дефицит кадров увеличился на рынке труда Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:28
В Волгоградской области отбуксировали военную спецтехникуСмотреть фотографии
08:54
Волгоградский судостроительный завод продают за 1,1 млрд рублейСмотреть фотографии
08:00
Волгоградская облдума закупает 9 тысяч открыток на 1 миллион рублейСмотреть фотографии
21:41
Спасавший пациентов от коронавируса 33-летний врач скончался в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:43
В Волжском в День влюбленных полицейские и ангелы раздали оберегиСмотреть фотографии
20:18
Главный тренер «Ротора» рассказал о расхлябанности игроков и о плюсах сборов в КрымскеСмотреть фотографии
19:47
Волгоградцы отправили участникам СВО подарки к Дню защитника ОтечестваСмотреть фотографии
19:35
Жилье в элитных новостройках Волгограда подорожало до 102 тысяч за метрСмотреть фотографии
 