Сотрудники ВАЗа научили детей заботиться о природе правильно





Мастер-класс для детей сотрудников по изготовлению «Экокормушек» провели работники Волжского абразивного завода в рамках проекта «Экология 2023» совместно с «Экосплав-34» .

- Зима является тяжелым временем года для птиц, которые зимуют в наших широтах. И в наших силах помочь им перезимовать. Кормушки полностью съедобные и состоят из натуральных ингредиентов - разных видов зерен и орехов, скрепленных между собой особым мучным или желатиновым клейстером. Такое угощение для птиц будет не только вкусным, но и экологически чистым. Большая часть поглощается птицами, а остатки разлагаются без следа. Детки изготовили несколько экземпляров своими руками. После высыхания эти творения из зерна и желатина будут развешены в парках и скверах для помощи в обеспечении пропитанием пернатым обитателям нашего города, - считают организаторы этого важного экологического мероприятия.





Помощь птицам в холодное время года сохраняет их популяцию, тем самым обеспечивается защита от различных насекомых, уничтожающих растения парков, садов и лесов.

Заводчане выражают большую благодарность всем участникам мастер-класса и их родителям.





ОАО «Волжский абразивный завод» в рамках проекта продолжит проводить ряд мероприятий, направленных на экологическое просвещения взрослых и подрастающего поколения, а также на формирование осознанного потребления и бережного отношения к не возобновляемым ресурсам планеты.



