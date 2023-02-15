Сотрудники ВАЗа научили детей заботиться о природе правильно

Экология 15.02.2023 13:42
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15.02.2023 13:42
Мастер-класс для детей сотрудников по изготовлению «Экокормушек» провели работники Волжского абразивного завода в рамках проекта «Экология 2023» совместно с «Экосплав-34» .
- Зима является тяжелым временем года для птиц, которые зимуют в наших широтах. И в наших силах помочь им перезимовать. Кормушки полностью съедобные и состоят из натуральных ингредиентов - разных видов зерен и орехов, скрепленных между собой особым мучным или желатиновым клейстером. Такое угощение для птиц будет не только вкусным, но и экологически чистым. Большая часть поглощается птицами, а остатки разлагаются без следа. Детки изготовили несколько экземпляров своими руками. После высыхания эти творения из зерна и желатина будут развешены в парках и скверах для помощи в обеспечении пропитанием пернатым обитателям нашего города, - считают организаторы этого важного экологического мероприятия.
Помощь птицам в холодное время года сохраняет их популяцию, тем самым обеспечивается защита от различных насекомых, уничтожающих растения парков, садов и лесов.
Заводчане выражают большую благодарность всем участникам мастер-класса и их родителям.
ОАО «Волжский абразивный завод» в рамках проекта продолжит проводить ряд мероприятий, направленных на экологическое просвещения взрослых и подрастающего поколения, а также на формирование осознанного потребления и бережного отношения к не возобновляемым ресурсам планеты.
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