В Волгограде лже-электрики нажились на фейковой замене автоматов

Расследования 12.02.2023 15:41
0
12.02.2023 15:41
Жительница Волгограда попалась на удочку лже-электрикам, поверив брошенному в почтовый ящик извещению.
- Я получила уведомление от некой «Волгасети» с требованием поменять автоматические выключатели, - рассказала ИА «Высота 102» Ольга, проживающая в одном из домов по ул. Николая Отрады. – Позвонила по указанному телефону и 8 февраля пришел мужчина, который представился сотрудником этой организации. Что-то поделал в щитке, сказал, что заменил автомат и выписал квитанцию на 2 тысячи рублей.
После ухода женщина заподозрила что-то неладное. И вызвала электрика из управляющей компании. Специалист шокировал Ольгу, заявив, что автоматы никто не менял.
- Этими объявлениями у нас заклеена вся Спартановка, хочу предупредить волгоградцев, чтобы они не стали жертвами обмана, как я, - делится Ольга. – Посмотрела в интернете, они не только меня надурили. А сама компания ликвидирована еще в 2010 году.
К слову, Ольга пыталась еще раз дозвониться по телефону, по которому она вызывала «электрика». Но номер больше не отвечал. Не получилось это сделать и корреспонденту ИА «Высота 102».
- Скорее всего, телефон поменяли и теперь будут указывать другой номер, - предположила волгоградка.
Под Волгоградом задержали курьеров мошенников с 300 тысячами рублей12.02.2023 09:30
Расследования 12.02.2023 09:30
Организаторы реалити-шоу с «клубничкой» идут под суд в Волгограде10.02.2023 15:53
Расследования 10.02.2023 15:53
В Волгограде задержан организатор очередной финансовой пирамиды10.02.2023 14:44
Расследования 10.02.2023 14:44
В Волгограде студентку приговорили к 100 часам обязательных работ за обман пенсионерки10.02.2023 13:04
Расследования 10.02.2023 13:04
В Волгограде подрядчик капремонта попал под уголовную статью после обрушения новой крыши10.02.2023 11:24
Расследования 10.02.2023 11:24
Ковырялся палкой в земле: гулявшего с псом волгоградца обыскали, приняв за закладчика09.02.2023 18:04
Расследования 09.02.2023 18:04
«Не опять, а снова. Ждите!»: в Волгограде эвакуировали ТРК «Европа Сити Молл»09.02.2023 16:36
Расследования 09.02.2023 16:36
Владимир Путин наградил ученого из Волгоградской области Ивана Фисенко09.02.2023 12:34
Расследования 09.02.2023 12:34
В Волгограде СУ СКР проверит обстоятельства смерти молодого пациента больницы №2209.02.2023 11:50
Расследования 09.02.2023 11:50
В Волгограде супружеская пара попалась на раскладке наркотиков09.02.2023 11:14
Расследования 09.02.2023 11:14
Нерешенный вопрос довел до суда экс-главу поселения в Волгоградской области08.02.2023 17:44
Расследования 08.02.2023 17:44
Волгоградского бизнесмена осудят за поставку бэушной мельницы в колонию08.02.2023 17:19
Расследования 08.02.2023 17:19
Прения по делу генерала СК Музраева назначены на 28 февраля08.02.2023 12:20
Расследования 08.02.2023 12:20
«Сама упала на нож»: в Волгоградской области водителя обвиняют в убийстве знакомой из-за ключей от авто08.02.2023 10:12
Расследования 08.02.2023 10:12
В Волгограде за воровство металла с завода осудят членов ОПГ07.02.2023 16:52
Расследования 07.02.2023 16:52