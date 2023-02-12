В Волгограде лже-электрики нажились на фейковой замене автоматов









Жительница Волгограда попалась на удочку лже-электрикам, поверив брошенному в почтовый ящик извещению.





- Я получила уведомление от некой «Волгасети» с требованием поменять автоматические выключатели, - рассказала ИА «Высота 102» Ольга, проживающая в одном из домов по ул. Николая Отрады. – Позвонила по указанному телефону и 8 февраля пришел мужчина, который представился сотрудником этой организации. Что-то поделал в щитке, сказал, что заменил автомат и выписал квитанцию на 2 тысячи рублей.





После ухода женщина заподозрила что-то неладное. И вызвала электрика из управляющей компании. Специалист шокировал Ольгу, заявив, что автоматы никто не менял.





- Этими объявлениями у нас заклеена вся Спартановка, хочу предупредить волгоградцев, чтобы они не стали жертвами обмана, как я, - делится Ольга. – Посмотрела в интернете, они не только меня надурили. А сама компания ликвидирована еще в 2010 году.













К слову, Ольга пыталась еще раз дозвониться по телефону, по которому она вызывала «электрика». Но номер больше не отвечал. Не получилось это сделать и корреспонденту ИА «Высота 102».





- Скорее всего, телефон поменяли и теперь будут указывать другой номер, - предположила волгоградка.