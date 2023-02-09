ВТЗ назвал победителей экологического конкурса среди подразделений завода

Экология 09.02.2023 14:12
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09.02.2023 14:12
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), подвели итоги экологического конкурса «Зеленый флаг» по соблюдению природоохранных требований коллективами структурных подразделений предприятия во втором полугодии 2022 года. Лидером природоохранной деятельности среди основных цехов стал трубопрокатный цех №3 (ТПЦ-3). Среди обеспечивающих производство подразделений первое место присудили механическому цеху (МЦ).
Оценка участников проходит с помощью комплексных и целевых проверок по установленным критериям, среди которых — соблюдение коллективом подразделений установленных природоохранных нормативов и необходимых условий обращения с отходами, эксплуатации газопылеулавливающего оборудования и объектов водного хозяйства.
Высокие показатели продемонстрировали все подразделения. При прочих равных условиях коллективам-победителям были начислены бонусные балы. Так, ТПЦ-3 отметили за реализацию ряда природоохранных мероприятий, в том числе по обновлению и модернизации оборудования для утилизации отходов. МЦ выделили за инициативу по сокращению объемов размещения отходов на специализированной площадке, что позволило в 2022 году снизить этот показатель на 10% по сравнению с 2021 годом.
- ВТЗ неукоснительно соблюдает установленные экологические нормативы и внедряет инновационные экоэффективные технологии. Заводской конкурс «Зеленый флаг», который проводится шестой год подряд, нацелен на повышение уровня экологической ответственности в коллективах и создает стимулы для совершенствования природоохранной деятельности. Помимо строгого соответствия нормам и правилам подразделения стремятся предлагать новые решения, и мы готовы поощрять эти инициативы, — подчеркнул управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
Конкурс стартовал на предприятии в начале 2017 года, объявленного в России Годом экологии. Основной целью является повышение уровня экологической культуры и ответственности за соблюдение экологических требований при производстве работ в каждом подразделении предприятия. Итоги конкурса подводятся дважды в год в двух конкурсных группах среди основных и вспомогательных подразделений.
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