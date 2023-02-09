В Волжском пьяный угонщик протаранил маршрутку

Происшествия 09.02.2023 09:59
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09.02.2023 09:59
Полицейские задержали 31-летнего жителя Волгоградской области, который в городе Волжском совершил ДТП на угнанной иномарке.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, на улице Дружбы произошло столкновение автомобиля Ford Focus и пассажирской «ГАЗели».
- Прибыв на место аварии, сотрудники ДПС заметили, что водитель автомобиля Ford находится за рулем с явными признаками алкогольного опьянения, прав у мужчины нет, а автомобиль ему не принадлежит, - сообщили в главке.
В ходе проверки было установлено, что 31-летний мужчина украл ключи от автомобиля у своего знакомого, сел за руль и попал в ДТП.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона автомобиля.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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