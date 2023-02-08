Происшествия 08.02.2023 11:01
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08.02.2023 11:01
Женщина и ее двое дочерей госпитализированы в больницу Волгограда из Ленинска с отравлением угарным газом.
Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, семья пострадала из-за резкого порыва ветра, который привел к отключению газового котла. В результате домовладение наполнилось токсичным газообразным соединением, которым надышались 28-летняя мать с детьми. Одной девочке 9 лет, второй 3 года 4 месяца. Пострадавшие находятся в больнице скорой медицинской помощи №25 в Волгограде. Известно, что угрозы их жизни нет.
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