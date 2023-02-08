СберНПФ в 2022 году увеличил почти в три раза пенсионные выплаты жителям Поволжья





В 2022 СберНПФ перечислил клиентам из Поволжья в общей сложности 718 млн руб.

По договорам обязательного пенсионного обеспечения (ОПС) фонд перечислил клиентам из Поволжского региона 664 млн руб. — почти в три раза больше, чем годом ранее (234 млн). Основная часть этой суммы (642 млн руб.) — единовременные выплаты, которые получили более 12 тысяч жителей Поволжья. Число получателей единовременных выплат увеличилось на 49% год к году.

Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) клиентам из Поволжья выросли на 58% год к году — с 33 млн руб. до 53 млн руб. Число получателей негосударственной пенсии от СберНПФ в регионе составило более 2,4 тыс. человек.





Виктор Поляков, операционный директор СберНПФ:

«Как показывают наши опросы, 6,6% россиян копят на пенсию с помощью доступных и эффективных инструментов НПФ. Некоторые из них уже получили положенные выплаты и убедились в надёжности нашего фонда. Главная задача СберНПФ — помогать клиентам формировать накопления, чтобы они могли сохранить привычный уровень жизни после выхода на заслуженный отдых».



