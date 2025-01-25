Общество

«Выше, чем в Волгограде»: в Котово с 1 февраля цены в маршрутках поднимут до 40 рублей

Общество 25.01.2025 10:25
0
25.01.2025 10:25


В Волгоградской области продолжается рост цен на услуги общественного транспорта. Как сообщает ИА «Высота 102», вслед за Камышином о намерении повысить стоимость проезда заявил и перевозчик, обслуживающий маршруты в Котово. По информации местных жителей, здесь с 1 февраля каждая поездка будет обходиться пассажирам в 40 рублей.


Изменения затронут маршрут №1 «ул. Мичурина – ул. Лапшинская» протяжённостью всего 16 километров. Соответствующие объявление уже были развешаны в подвижном составе.

Ранее услуги маршруток обходились котовчанам в 35 рублей. Последний раз стоимость проезда поднималась в 2023 году.

Примечательно, что новость не сыскала поддержки у местных жителей. Пассажиры сетуют, что зарплаты в городе ниже, чем в областном центре, при этом услуги общественного транспорта теперь будут обходиться ощутимо дороже. По мнению жителей, всё это в купе с коммунальными проблемами и низкой развитостью социальной инфраструктуры может привести к ещё большему оттоку молодёжи в более благополучные населённые пункты.

Напомним, 24 января стало известно о подорожании проезда в Камышине, где ценники в маршрутках выросли с 25 до 30 рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102», Котовский разворот / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.01.2025 12:40
Общество 25.01.2025 12:40
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2025 12:14
Общество 25.01.2025 12:14
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2025 10:21
Общество 25.01.2025 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2025 08:34
Общество 25.01.2025 08:34
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2025 07:51
Общество 25.01.2025 07:51
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2025 21:47
Общество 24.01.2025 21:47
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2025 21:19
Общество 24.01.2025 21:19
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2025 20:40
Общество 24.01.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2025 20:24
Общество 24.01.2025 20:24
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2025 19:33
Общество 24.01.2025 19:33
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2025 18:43
Общество 24.01.2025 18:43
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2025 17:27
Общество 24.01.2025 17:27
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2025 16:27
Общество 24.01.2025 16:27
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2025 15:59
Общество 24.01.2025 15:59
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2025 14:27
Общество 24.01.2025 14:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:40
Бочаров проверил ход подготовки к капремонту «Серебряковки»Смотреть фотографии
12:14
В Волгограде простятся с заслуженным изобретателем Олегом ХарькинымСмотреть фотографии
11:57
В Волгограде скорая помощь столкнулась на перекрестке с HyundaiСмотреть фотографииCмотреть видео
11:18
На юге Волгограда в частном доме при пожаре погибли инвалид и пенсионерСмотреть фотографии
10:54
В России добровольцам упростили выдачу удостоверения ветерана боевых действийСмотреть фотографии
10:25
«Выше, чем в Волгограде»: в Котово с 1 февраля цены в маршрутках поднимут до 40 рублейСмотреть фотографии
09:53
В Волгограде кавказцы устроили ночные танцы со стрельбойСмотреть фотографииCмотреть видео
09:27
В Волгограде кроссовер протаранил «двенашку» на Университетском проспектеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:34
Волгоградцы увидят «паровозик» Илона МаскаСмотреть фотографии
08:26
Под Волгоградом переполненный коллектор отравил землю в сельском поселенииСмотреть фотографии
07:51
Морозные выходные пообещали жителям Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:17
Гандболистки «Динамо-Синары» 25 января в Ижевске сыграют с «Университетом»Смотреть фотографии
21:47
Под Волгоградом простились с бойцом «Бессмертного Сталинграда» Антоном ЛесенкоСмотреть фотографии
21:30
«Цены остались теми же»: стартовала продажа билетов на первый матч «Ротора» в 2025 годуСмотреть фотографии
21:19
Крадущий данные вирус Mamont угрожает волгоградцам в TelegramСмотреть фотографии
20:40
В Волгограде массово эвакуируют припаркованные на улицах грузовикиСмотреть фотографии
20:24
Волгоградцам напомнили о действии «сухого» закона 25 январяСмотреть фотографии
20:02
Дело о загрязнении нефтепродуктами земли в Котово приобрело неожиданный поворотСмотреть фотографии
19:33
Минсельхоз РФ наградил волгоградских чиновников за развитие малого агробизнесаСмотреть фотографии
19:05
От берегов Волги до стен рейхстага: в Волгограде готовят к открытию выставку о полководцах ПобедыСмотреть фотографии
18:43
В Волгограде сообщили об улучшениях в состоянии пострадавших в ДТП школьниковСмотреть фотографии
18:06
В Wildberries после тарана ПВЗ в Урюпинске обещали принять мерыСмотреть фотографии
17:27
В Волгограде дорожные службы вышли на борьбу со снежным накатом и наледьюСмотреть фотографии
17:06
Попавший под санкции США абразивный завод сократит 14% сотрудниковСмотреть фотографии
17:05
«Держись, боец! Уже дома»: подробности спасения ребенка, провалившегося под лед в ВолжскомСмотреть фотографии
16:27
Русские горки начали возводить умельцы КНР в центральном парке ВолгоградаСмотреть фотографии
16:07
«Пришлось подбираться ползком»: на Ахтубе спасли провалившегося под лед ребенкаСмотреть фотографии
15:59
Андрей Бочаров обсудил в Москве проект развития Сарпинского на 200 млрд рублейСмотреть фотографии
15:20
В Волгограде мужчина сгорел из-за вредной привычкиСмотреть фотографии
15:09
На спасение подсудимого Ивана Геля призвали опытного защитника VIP-персонСмотреть фотографии
 