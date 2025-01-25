«Выше, чем в Волгограде»: в Котово с 1 февраля цены в маршрутках поднимут до 40 рублей





В Волгоградской области продолжается рост цен на услуги общественного транспорта. Как сообщает ИА «Высота 102», вслед за Камышином о намерении повысить стоимость проезда заявил и перевозчик, обслуживающий маршруты в Котово. По информации местных жителей, здесь с 1 февраля каждая поездка будет обходиться пассажирам в 40 рублей.





Изменения затронут маршрут №1 «ул. Мичурина – ул. Лапшинская» протяжённостью всего 16 километров. Соответствующие объявление уже были развешаны в подвижном составе.

Ранее услуги маршруток обходились котовчанам в 35 рублей. Последний раз стоимость проезда поднималась в 2023 году.

Примечательно, что новость не сыскала поддержки у местных жителей. Пассажиры сетуют, что зарплаты в городе ниже, чем в областном центре, при этом услуги общественного транспорта теперь будут обходиться ощутимо дороже. По мнению жителей, всё это в купе с коммунальными проблемами и низкой развитостью социальной инфраструктуры может привести к ещё большему оттоку молодёжи в более благополучные населённые пункты.

Напомним, 24 января стало известно о подорожании проезда в Камышине, где ценники в маршрутках выросли с 25 до 30 рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102», Котовский разворот / t.me