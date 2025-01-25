Волгоградцы увидят «паровозик» Илона Маска





Жители Волгоградской области смогут увидеть спутники Starlink. Об этом сообщили авторы сайта Starwalk.space, передает V102.RU.

— 24 января 2025 года, в 16:54 по московскому времени SpaceX отправит на орбиту 226-ю партию из 22 интернет-спутников Starlink. Эта миссия увеличит общее количество запущенных спутников Starlink до 7789 единиц, — рассказали авторы сайта.

Спутники пролетят над небом шеренгой, образовывая в небе светящуюся линию, поэтому их можно будет разглядеть невооруженным глазом.

Фото: Волгоград №1 / t.me