В Волгограде кроссовер протаранил «двенашку» на Университетском проспекте





В Советском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием «ВАЗ-2112» и Cherry Tiggo. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла напротив дома №60Б на Университетском проспекте. Момент столкновения зафиксировала камера дорожного видеонаблюдения.





По предварительным данным, кроссовер на большой скорости столкнулся с легковушкой, которая совершала поворот. От сильного удара «двенашку отнесло к дорожному ограждению.

В результате ДТП пассажирка «ВАЗа» была госпитализирована с травмами в больницу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области