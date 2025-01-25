В Волгограде простятся с заслуженным изобретателем Олегом Харькиным





Сегодня, 25 января, в Волгограде простятся с заслуженным изобретателем России Олегом Харькиным. Как сообщает V102.RU со ссылкой на волгоградский колледж имени Матлашова, мужчина скончался 22 января на 79-ом году жизни. В колледже преподаватель проработал с 2018 года.

- Мы все запомнили его замечательным человеком, надёжным и добросовестным. Трудовая деятельность Олега Сергеевича, а это более 55 лет, прошла в системе образования. Наставник с большой буквы, являясь в течение многих лет преподавателем по направлению «Автоматизация технологических процессов и производств», он передал свой опыт десяткам студентов. Ответственный преподаватель, человек активной жизненной позиции, оптимист по характеру, пример трудолюбия и жизнелюбия – таким он останется в памяти всех, кто его знал, - говорится в сообщении на странице колледжа в социальных сетях.

Прощание состоится в 12:30 в ритуальном комплексе на улице Землячки, 74.

Фото: Газпром колледж Волгоград имени И.А. Матлашова / vk.com