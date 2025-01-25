Общество

В Волгограде простятся с заслуженным изобретателем Олегом Харькиным

Общество 25.01.2025 12:14
0
25.01.2025 12:14


Сегодня, 25 января, в Волгограде простятся с заслуженным изобретателем России Олегом Харькиным. Как сообщает V102.RU со ссылкой на волгоградский колледж имени Матлашова, мужчина скончался 22 января на 79-ом году жизни. В колледже преподаватель проработал с 2018 года. 

- Мы все запомнили его замечательным человеком, надёжным и добросовестным. Трудовая деятельность Олега Сергеевича, а это более 55 лет, прошла в системе образования. Наставник с большой буквы, являясь в течение многих лет преподавателем по направлению «Автоматизация технологических процессов и производств», он передал свой опыт десяткам студентов. Ответственный преподаватель, человек активной жизненной позиции, оптимист по характеру, пример трудолюбия и жизнелюбия – таким он останется в памяти всех, кто его знал, - говорится в сообщении на странице колледжа в социальных сетях.

Прощание состоится в 12:30 в ритуальном комплексе на улице Землячки, 74.

Фото: Газпром колледж Волгоград имени И.А. Матлашова / vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.01.2025 14:06
Общество 25.01.2025 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2025 14:03
Общество 25.01.2025 14:03
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2025 13:50
Общество 25.01.2025 13:50
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2025 12:40
Общество 25.01.2025 12:40
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2025 10:25
Общество 25.01.2025 10:25
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2025 10:21
Общество 25.01.2025 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2025 08:34
Общество 25.01.2025 08:34
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2025 07:51
Общество 25.01.2025 07:51
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2025 21:47
Общество 24.01.2025 21:47
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2025 21:19
Общество 24.01.2025 21:19
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2025 20:40
Общество 24.01.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2025 20:24
Общество 24.01.2025 20:24
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2025 19:33
Общество 24.01.2025 19:33
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2025 18:43
Общество 24.01.2025 18:43
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2025 17:27
Общество 24.01.2025 17:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:32
В России планируют тестировать будущих родителей на генетические рискиСмотреть фотографии
16:00
На поставщика нейролептика в волгоградские ПНИ возбудили делоСмотреть фотографии
15:21
В СК уточнили обстоятельства гибели двух мужчин при пожаре на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
14:52
Путин поручил проработать увеличение выплат по маткапиталуСмотреть фотографии
14:06
«Не проходит даже после отдыха»: волгоградский врач - о причинах хронической усталости и «дне сурка»Смотреть фотографии
14:03
В Волгограде откроют ТЮЗ к новому театральному сезонуСмотреть фотографии
13:50
В Волгограде вступил в силу закон о борьбе с фиктивными браками иностранцевСмотреть фотографии
13:33
Безработный волгоградец купил через «даркнет» паспорт москвича и оформил кредиткуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:01
Ударившая своего тренера волгоградка Виктория Дудакова исключена из UFCСмотреть фотографии
12:40
Бочаров проверил ход подготовки к капремонту «Серебряковки»Смотреть фотографии
12:14
В Волгограде простятся с заслуженным изобретателем Олегом ХарькинымСмотреть фотографии
11:57
В Волгограде скорая помощь столкнулась на перекрестке с HyundaiСмотреть фотографииCмотреть видео
11:18
На юге Волгограда в частном доме при пожаре погибли инвалид и пенсионерСмотреть фотографии
10:54
В России добровольцам упростили выдачу удостоверения ветерана боевых действийСмотреть фотографии
10:25
«Выше, чем в Волгограде»: в Котово с 1 февраля цены в маршрутках поднимут до 40 рублейСмотреть фотографии
09:53
В Волгограде кавказцы устроили ночные танцы со стрельбойСмотреть фотографииCмотреть видео
09:27
В Волгограде кроссовер протаранил «двенашку» на Университетском проспектеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:34
Волгоградцы увидят «паровозик» Илона МаскаСмотреть фотографии
08:26
Под Волгоградом переполненный коллектор отравил землю в сельском поселенииСмотреть фотографии
07:51
Морозные выходные пообещали жителям Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:17
Гандболистки «Динамо-Синары» 25 января в Ижевске сыграют с «Университетом»Смотреть фотографии
21:47
Под Волгоградом простились с бойцом «Бессмертного Сталинграда» Антоном ЛесенкоСмотреть фотографии
21:30
«Цены остались теми же»: стартовала продажа билетов на первый матч «Ротора» в 2025 годуСмотреть фотографии
21:19
Крадущий данные вирус Mamont угрожает волгоградцам в TelegramСмотреть фотографии
20:40
В Волгограде массово эвакуируют припаркованные на улицах грузовикиСмотреть фотографии
20:24
Волгоградцам напомнили о действии «сухого» закона 25 январяСмотреть фотографии
20:02
Дело о загрязнении нефтепродуктами земли в Котово приобрело неожиданный поворотСмотреть фотографии
19:33
Минсельхоз РФ наградил волгоградских чиновников за развитие малого агробизнесаСмотреть фотографии
19:05
От берегов Волги до стен рейхстага: в Волгограде готовят к открытию выставку о полководцах ПобедыСмотреть фотографии
18:43
В Волгограде сообщили об улучшениях в состоянии пострадавших в ДТП школьниковСмотреть фотографии
 