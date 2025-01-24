Крадущий данные вирус Mamont угрожает волгоградцам в Telegram

МВД России предупреждает о распространении через мессенджер Telegram вредоносного программного обеспечения с расширением .apk, передает V102.RU.

Как сообщает УБК МВД России, с помощью вируса злоумышленники могут получить доступ к платежным средствам, а также украсть личные данные пользователей со смартфонов.

Вирус-троян проникает в телефон, если пользователь открывает зараженный файл. Как правило, злоумышленники присылают его с вопросом: «Это ты на видео?». В названии файла также используется слово «видео» в разных вариациях.

Отмечается, что такая рассылка направлена на разные категории граждан, включая военнослужащих.