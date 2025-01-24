Общество

Волгоградцам напомнили о действии «сухого» закона 25 января

Общество 24.01.2025 20:24
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24.01.2025 20:24


В Волгоградской области 25 января с 8 утра будет запрещена продажа алкоголя в розничных сетях, передает V102.RU. Муниципальные образования региона в своих соцсетях предупреждают граждан о действии однодневного запрета, который будет снят только после 23.00 субботы.

Напомним, что продажа спиртного в Волгоградской области запрещается несколько раз в году в соответствии с законом области «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкоголя». Один из таких дней приходится на 25 января, когда отмечается День российского студенчества.

Запрет распространяется только на магазины. В заведениях общественного питания продажа спиртного не прерывается. 

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