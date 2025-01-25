Бочаров проверил ход подготовки к капремонту «Серебряковки»





Сегодня, 25 января, в День студенчества губернатор Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки посетил волгоградскую консерватория имени Серебрякова. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, глава региона оценил ход развития по капитальному ремонту культурного центра региона.

В течение следующих пяти лет в консерватории пройдет масштабное обновление. Уже сейчас для вуза было приобретено 100 новых музыкальных инструментов: 18 балалаек, 16 пианино, 16 домр, восемь скрипок, семь роялей; альты, электрогитары, синтезаторы, гармони и литавры — по четыре единицы; саксофоны, лиры, флейты, кларнеты, ударные установки — по две единицы. Годовое финансирование учебного заведения было увеличено в три раза - до 244 миллионов рублей.

Глава региона осмотрел концертные залы и аудитории консерватории. В скором времени после разработки проектной документации в стенах вуза начнется капремонт.





— Здесь были инструменты, которые просто рассыпались. Мы приобрели более 100 единиц, которые сегодня позволяют в полном объеме обеспечивать учебный процесс. Второй момент: нужно было понять, что делать с внутренним помещением. Раньше здесь холод был - без курток нельзя было находиться. И были приняты верные решения по закрытию теплового контура через замену всех окон, оконных блоков. Сегодня здесь совершенно другая обстановка. Также в порядок приведены санузлы. Следующий этап — провести в течение этого и следующего года, проектирование по всему комплексу зданий. И после выйти на плановые работы по капитальному ремонту. Вот эта задача для нас наиважнейшая, — отметил Андрей Бочаров.

Также в стенах учреждения планируется возведение культурно-образовательного центра имени Пахмутовой.

— Заменить кресло - самое простое, а вот полностью создать атмосферу, где раскрывался бы талант детей, у профессорского преподавательского состава были возможности передать весь свой опыт, — вот наша задача. В течение пяти лет это будет современное учебное заведение. Хороший задел уже сделан, — заключил губернатор.

Фото: администрация Волгоградской области