Под Волгоградом простились с бойцом «Бессмертного Сталинграда» Антоном Лесенко

Сегодня, 24 января, в Иловлинском районе Волгоградской области простились с бойцом отряда «Бессмертный Сталинград» Антоном Лесенко (позывной «Лис»), сообщает V102.RU со ссылкой на депутата Госдумы от Волгоградской области Андрея Гимбатова.

- Антон родился в Малороссии, но практически всю жизнь прожил в станице Качалинской Иловлинского района. Служил на флоте, был матросом, боцманом, затем вернулся в станицу, - написал депутат в своем Telegram. - Замечательный мужик — рукастый, увлеченный техникой. Души не чаял в своей собаке.

По словам Гимбатова, Антон Лесенко мужественно сражался и навсегда останется в памяти боевых товарищей.

Все, кто его знал, выражают глубокие соболезнования родным и близким бойца.

Фото: Андрей Гимбатов / t.me