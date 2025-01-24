В Волгограде массово эвакуируют припаркованные на улицах грузовики

Сотрудники Госавтоинспекции в Волгограде проверяют, как водители грузовиков соблюдают правила парковки и стоянки. Нарушителей эвакуируют. Об этом V102.RU сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Первый рейд прошел в Центральном и Дзержинском районах. Так, на улице им. Константина Симонова у жилых домов были обнаружены припаркованные с нарушением фуры. Водители грузовиков оставили свои авто прямо в зоне действия знака 3.27 «Остановка запрещена».

- Ведется эвакуация. Водители транспортных средств будут привлечены к административной ответственности по ч.4 ст. 12.16 КоАП РФ (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств), - сообщили в главке.

Автомобили нарушителей эвакуированы на специализированную стоянку. Аналогичные рейды в ближайшее время проведут и в других районах Волгограда.

Фото из архива V102.RU