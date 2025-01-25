Морозные выходные пообещали жителям Волгоградской области





В Волгоградской области синоптики пообещали морозы до -12º в выходные. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградской ЦГМС, вместе с холодом в регион также придет гололед и туман.

- В субботу, 25 января, ночью и утром небольшой, местами умеренный снег. Ночью и утром в отдельных районах туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха при прояснении до -12º, днем +1…-4º, в отдельных северных районах -4…-8º, - рассказали в Волгоградском ЦГМС.

В воскресенье волгоградцев также ожидает туман и изморозь.

- На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха при прояснении до -12º; днем -2…+3º, - добавили синоптики. - В понедельник, 25 января, гочью и утром в отдельных районах туман, изморозь. Температура воздуха при прояснении до -10º; днем -1…+4º.