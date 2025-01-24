В Волгограде дорожные службы вышли на борьбу со снежным накатом и наледью

Дорожные и коммунальные службы приступили к очистке и обработке улиц в Волгограде от образования снежного наката и наледи, передает V102.RU со ссылкой на сообщение мэрии.

В Волгограде вечером 24 января ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега, ветер до 11 м/с и минусовые температуры. Так, ночью, по Волгоградского ЦГМС, в областном центре будет -2…-7º, при прояснении до -12º мороза. Возможно образование гололедицы на дорогах, а также тумана.

- В условиях начавшихся осадков в виде снега и стойких минусовых температур наружного воздуха муниципальные службы приступили к работам по обработке улично-дорожной сети противогололедными реагентами для предотвращения образования снежных накатов и наледи, - рассказали в городской администрации. - В первую очередь бригады дорожных предприятий обрабатывают основные магистрали с интенсивным трафиком движения, маршруты общественного транспорта, а также мосты и путепроводы.

Работы по очистке и обработке улиц будут продолжаться в течение всей ночи и следующего дня.

В мэрии напомнили, что за своевременную обработку внутридворовых тротуаров отвечают сотрудники УК и ТСЖ.

Фото из архива V102.RU