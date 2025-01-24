Русские горки начали возводить умельцы КНР в центральном парке Волгограда





В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда стартовало строительство экстремального аттракциона «Русские горки». На текущем этапе подрядная компания пока только выполняет земляные работы и готовит закладные детали.

Общая протяженность трассы волгоградских горок, по информации ЦПКиО, составит 700 метров. Состоять она будет из «мертвых» петель и крутых виражей. Сдать аттракцион в эксплуатацию планируют в текущем году.

Как и другие экстрим-аттракционы, возведут аттракцион в ЦПКиО специалисты из Китая.

Напомним, что на недавнем совещании в ЦПКиО губернатор Андрей Бочаров одобрил строительство здесь 120-метрового – самого высокого в России – вантового колеса обозрения. Он также сообщил, что до 2027 года в развитие волгоградского парка планируется вложить еще три миллиарда рублей.