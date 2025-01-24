Специалисты лечебных учреждений Волгоградской области, в которых на сегодня продолжают оказывать помощь детям, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии со школьным автобусом, обновили информацию об их состоянии. По данным врачей, отмечается положительная динамика у всех десятерых школьников.

Напомним, утром сообщалось, что в больницах остаются 10 детей и один взрослый. Все пострадавшие дети находятся на данный момент в больнице №7 Волгограда.

– Посредством телемедицинских консультаций тактика лечения согласовывается со специалистами профильного Федерального центра, – сообщили представители рабочей группы, которая, напомним, была создана по поручению губернатора сразу после ДТП в Октябрьском районе. – На фоне проводимой терапии у детей отмечается положительная динамика.

Те дети, кто был после аварии отправлен на амбулаторное лечение, также находятся под наблюдением – в течение дня врачи навестили и осмотрели их дома.

В больнице №15 Волгограда на лечении остается пассажир легкового автомобиля.

Дорожно-транспортное происшествие со школьным ПАЗом произошло 23 января в Октябрьском районе Волгоградской области. В результате столкновения с Hyundai автобус перевернулся. По дороге в Октябрьскую ЦРБ скончался 9-летний мальчик. В ГУ МВД России по Волгоградской области подозревают в нарушении ПДД, повлекшем тяжкие последствия, водителя школьного автобуса.