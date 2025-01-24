



24 января в Москве прошло итоговое заседание форума «Развитие малого агробизнеса России». Как сообщает ИА «Высота 102», в мероприятии приняли участие руководство Минсельхоза РФ, а также аграрии и представители региональных властей. Волгоградская область была представлена делегацией во главе с замгубернатора Василием Ивановым.

На полях финальной сессии были подведены итоги поддержки субъектами РФ малых предприятий. По итогу 2024 года усердие волгоградских чиновников было отмечено почётной грамотой.

- Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут вручила волгоградскому региону награду за эффективную организацию и реализацию в Волгоградской области комплексной поддержки малого агробизнеса, - поделились с земляками позитивной новостью в пресс-службе администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области



