Общество

Минсельхоз РФ наградил волгоградских чиновников за развитие малого агробизнеса

Общество 24.01.2025 19:33
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24.01.2025 19:33


24 января в Москве прошло итоговое заседание форума «Развитие малого агробизнеса России». Как сообщает ИА «Высота 102», в мероприятии приняли участие руководство Минсельхоза РФ, а также аграрии и представители региональных властей. Волгоградская область была представлена делегацией во главе с замгубернатора Василием Ивановым.

На полях финальной сессии были подведены итоги поддержки субъектами РФ малых предприятий. По итогу 2024 года усердие волгоградских чиновников было отмечено почётной грамотой.

- Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут вручила волгоградскому региону награду за эффективную организацию и реализацию в Волгоградской области комплексной поддержки малого агробизнеса, - поделились с земляками позитивной новостью в пресс-службе администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области


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