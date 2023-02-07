Происшествия

«Чудом никого не убило»: в Волгограде кусок трубы рухнул на лавочку у подъезда

Происшествия 07.02.2023 17:26
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07.02.2023 17:26




Жители дома №15 по ул. Николая Отрады в Тракторозаводском районе Волгограда боятся выходить из подъезда после происшествия, которое случилось сегодня, 7 февраля. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, огромный кусок трубы рухнул с фасада дома с высоты девятого этажа и приземлился прямо на лавочку, где обычно сидят бабушки. 

– Это чудо какое-то, что трубой никого не убило, – негодуют волгоградцы. – Летом уже подобное было – отвалился козырек трубы и тоже спикировал прямо на пятачок перед подъездом. 


По словам жителей дома, две трубы до уровня девятого этажа несколько лет назад устанавливали для заведения общепита, которое раньше располагалось в этом доме. Но кафе закрылось около пяти лет назад, а трубы остались. При этом, как утверждают волгоградцы, они держатся уже на честном слове. 

– Сегодня отлетела часть одной трубы, а другая труба уже на подходе – она вся ходуном ходит, – констатируют жильцы. – Летом мы просили нашу управляющую компанию избавить нас от этой вечной угрозы нашим жизням и здоровью. Но в УК нам сказали, что это не их проблема. А чья? Кому мы деньги платим за содержание жилья?

Корреспондентам ИА «Высота 102» не удалось дозвониться до ООО «УК Тракторозаводского района», в ведении которого находится дом. 

Редакция ИА «Высота 102» готова выслушать позицию представителей УК и ее озвучить. 

Видео жителей дома №15 по ул. Николая Отрады

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