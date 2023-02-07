Под Волгоградом разыскивают седого мужчину в камуфляжной куртке

Происшествия 07.02.2023 15:09
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07.02.2023 15:09
В Волгоградской области ищут 60-летнего Алексея Шаповалова, который ушел из дома 6 февраля и до сих пор его местонахождение неизвестно.
Как сообщили волонтеры движения «Лиза Алерт», мужчина пропал в поселке Колхозная Ахтуба Среднеахтубинского района Волгоградской области.
В момент исчезновения был одет в зеленую камуфляжную куртку и черные ботинки.
Приметы мужчины: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые.
Если у вас есть сведения о пропавшем, позвоните волонтеру Наталье по телефону 8-906-167-94-44.
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