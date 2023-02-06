Андрей Бочаров начал утро с благодарности





Губернатор Волгоградской области сегодня, 6 февраля, начал утро с видеоселекторного совещания с участием силовиков. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров первым делом выразил благодарность руководителям структур за обеспечение комплексной безопасности в дни празднования 80-летия Сталинградской Победы.

Совещание в эти минуты проходит в ГУ МВД по Волгоградской области с участием начальника регионального Главка Дмитрия Вельможко, начальника УФСБ РФ по Волгоградской области Александра Ларина и руководителей других ведомств.

Напомним, что в Волгоград по случаю празднования Сталинградской Победы в этом году с рабочим визитом прилетал президент России Владимир Путин. В ходе своей поездки глава государства возложил цветы на Мамаевом кургане, выступил на концерте в ЦКЗ, а также почти час общался с молодежью в музее-панораме «Сталинградская битва». Также Владимир Путин провел отдельное совещание с главой региона Андреем Бочаровым.