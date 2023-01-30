Технологии МТС помогут решить проблему опустынивания и засухи в России

Телеком 30.01.2023 16:17
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30.01.2023 16:17
МТС развернула в Волгограде программно-аппаратный комплекс для Федерального научного центра агроэкологии Российской академии наук. Решение МТС позволило ускорить процесс обработки данных о состоянии природных сообществ в тринадцати регионах России, а на основе анализа информации строить прогнозы и давать рекомендации для эффективной борьбы с экологическими проблемами, в том числе – с опустыниванием и засухой.
Программно-аппаратный комплекс представляет собой совокупность серверов и ИТ-оборудования с использованием более 100 нейросетей и искусственного интеллекта. Они непрерывно обрабатывают и хранят информацию об изменениях в природных экосистемах, поступающую из тринадцати субъектов России, в том числе, Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, республик Дагестан, Татарстан, Хакасия, Бурятия, а также из Ставропольского и Красноярского краев через спутниковый мониторинг территорий. ИТ-оборудование МТС позволяет ускорить обработку информации о состоянии природных сообществ, обобщению и хранению данных полевых исследований, полученных по результатам экспедиционных работ.
— Экосистема МТС обладает богатой экспертизой: от технологий искусственного интеллекта и облачных вычислений до геоаналитики и интеллектуального видеонаблюдения. И мы видим, что научное и бизнес-сообщество все чаще использует в решении своих задач современные технологии, которые помогают повысить эффективность и скорость процессов в компаниях. Уверена, что ИТ-инфраструктура МТС поможет сотрудникам Федерального научного центра в решении проблем окружающей среды, — отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
— Оборудование позволило в несколько раз ускорить процесс обобщения и хранения информации, изучения факторов, оказывающих влияние на деградацию земель. Наш центр проводит регулярные исследования в области агроэкологии уже более 90 лет. Однако, стремительное увеличение количества информации поставило вопрос о необходимости использования инноваций для более эффективной работы. Главной задачей геоинформационной системы опустынивания и его мониторинга с использованием технологий и возможностей МТС является мониторинг процессов опустынивания и прогнозирование развития ситуации с дальнейшим возвращением деградированных земель в эксплуатацию. Программно-аппаратный комплекс мы также используем и для реализации проекта защиты малых рек. В будущем планируем расширение нашей инфраструктуры от МТС, — рассказывает доктор сельскохозяйственных наук, профессор, директор Федерального научного центра агроэкологии РАН Александр Беляев.
В конце 2022 года МТС запустила комплексный проект по борьбе с опустыниванием и пыльными бурями в Астраханской области. Волонтеры компании совместно с научным сообществом, специализирующемся на вопросах деградации почв, высадили более 4000 кустарников джузгуна и других засухоустойчивых растений в Астраханской области.
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