Общество

«Кругом стреляли и взрывали»: на Мамаевом кургане показали реконструкцию боя за Сталинград

Общество 28.01.2023 16:06
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28.01.2023 16:06





Сегодня, 28 января, на южном склоне Мамаева кургана в Волгограде более сотни реконструкторов оживили события 80-летней давности, показав один из эпизодов операции «Кольцо». Операция под таким кодовым названием по уничтожению окруженной под Сталинградом группировки немецко-фашистских войск завершилась сокрушительной победой Красной Армии. 



ИА «Высота 102» подготовило подробный фото- и видеоотчет с сегодняшнего мероприятия.



Посмотреть на военно-историческую реконструкцию пришло много людей. И дети, и взрослые заворожено следили за происходящим.



На территории, где развернулась реконструкция, все было почти по-настоящему. Бойцы Красной Армии противостояли врагу, используя оружие и технику тех времен. От взрывов вверх подлетали человеческие силуэты, но, к счастью, ненастоящие. 











Немецкие солдаты в своей форме выглядели вполне реалистично. Сначала они отбивались, как могли, но потом сдались победителям. С поднятыми руками в финале реконструкции они прошли мимо зрителей.











Организаторами военно-исторической реконструкции, которая проходит в рамках проекта «Путь к Победе», выступили представители волгоградского регионального отделения ООД РОСРЕКОН. Роли бойцов исполняли представители девяти российских регионов.





Военно-историческая реконструкция посвящена событиям 26 января 1943 года - в этот день соединились части 21-й и 62-й армий в рамках операции «Кольцо», тем самым было завершено разделение окружённой 6-й армии Вермахта на Северную и Южную группировки. 



Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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