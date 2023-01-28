«Кругом стреляли и взрывали»: на Мамаевом кургане показали реконструкцию боя за Сталинград















Сегодня, 28 января, на южном склоне Мамаева кургана в Волгограде более сотни реконструкторов оживили события 80-летней давности, показав один из эпизодов операции «Кольцо». Операция под таким кодовым названием по уничтожению окруженной под Сталинградом группировки немецко-фашистских войск завершилась сокрушительной победой Красной Армии.













ИА «Высота 102» подготовило подробный фото- и видеоотчет с сегодняшнего мероприятия.













Посмотреть на военно-историческую реконструкцию пришло много людей. И дети, и взрослые заворожено следили за происходящим.













На территории, где развернулась реконструкция, все было почти по-настоящему. Бойцы Красной Армии противостояли врагу, используя оружие и технику тех времен. От взрывов вверх подлетали человеческие силуэты, но, к счастью, ненастоящие.













































Немецкие солдаты в своей форме выглядели вполне реалистично. Сначала они отбивались, как могли, но потом сдались победителям. С поднятыми руками в финале реконструкции они прошли мимо зрителей.













































Организаторами военно-исторической реконструкции, которая проходит в рамках проекта «Путь к Победе», выступили представители волгоградского регионального отделения ООД РОСРЕКОН. Роли бойцов исполняли представители девяти российских регионов.





















Военно-историческая реконструкция посвящена событиям 26 января 1943 года - в этот день соединились части 21-й и 62-й армий в рамках операции «Кольцо», тем самым было завершено разделение окружённой 6-й армии Вермахта на Северную и Южную группировки.













Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»



