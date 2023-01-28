У волгоградцев осталось два дня на уплату налогов

Экономика 28.01.2023 07:58
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28.01.2023 07:58
Выходные продлили на два дня срок уплаты налогов, сообщает УФНС России по Волгоградской области.
- Обращаем внимание, что поскольку 28 января 2023 года является выходным днем, срок уплаты переносится на 30 января 2023 года, - сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве.
Напомним, что с 1 января 2023 года организации и предприниматели будут уплачивать налоги и сборы через Единый налоговый счет (ЕНС). Для юридических лиц и предпринимателей ЕНС имеет свои особенности: единый срок уплаты налогов – не позднее 28 числа и предоставление основных видов налоговой отчетности не позднее 25 числа после окончания соответствующего налогового периода.
Налоговики напоминают, что завершается срок уплаты:
- налога на прибыль организаций за декабрь 2022 г.;
- ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль;
- страховых взносов за декабрь 2022 г.;
- суммы исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 1 по 22 января 2023 года;
- 1/3 НДС за четвертый квартал 2022 г.;
- НДПИ за декабрь 2022 г.;
- акцизов за декабрь 2022 г.;
- водного налога за 4 квартал 2022 г.;
- налога на игорный бизнес за декабрь 2022 г.;
- налога на профессиональный доход за декабрь 2022 года.
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