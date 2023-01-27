



Сбербанк финансирует строительство 26 многоквартирных домов из 105, которые возводятся на территории Волгоградской области. Кредитные средства банка инвестируются в размере более 12 млрд рублей. При этом финансирование всех строящихся объектов осуществляется с использованием эскроу-счетов.





Общая площадь новостроек, введенных в эксплуатацию застройщиками, в Волгоградской области при поддержке Сбербанка в 2022 году составила около 67 тыс. квадратных метров. Построенные многоквартирные дома предполагают комфортные условия проживания для жильцов и предусматривают благоустроенные внутридомовые территории в городских районах Волгограда и Волжского, которые имеют развитую инфраструктуру и транспортную доступность.





Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:

«Поддержка строительства комфортного и современного жилья в Волгоградской области является одной из приоритетных задач Сбербанка в регионе. Нам важно поддерживать региональных застройщиков, предоставляя им необходимое финансирование, ведь надёжное партнёрство способствуют своевременному возведению новых домов. Количество кредитных договоров, заключенных в 2022 году застройщиками с нашим банком по сравнению с 2021 годом увеличилось в 2 раза».











