Экономика

Аппарату избиркомов Волгоградской области подняли зарплату задним числом

Экономика 26.01.2023 19:56
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26.01.2023 19:56



Избирательная комиссия Волгоградской области приняла решение об индексации размеров должностных окладов работников, занимающих должности в аппаратах избирательных комиссий региона, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованное сегодня, 26 января, постановление ИКВО.
В документе поясняется, что оклады должны быть проиндексированы с 1 января 2023 года в 1, 08 раза (на 8% - ред.) работникам, занимающих должности в аппаратах избиркомов, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы, установленных и проиндексированных постановлениями избирательной комиссии Волгоградской области.
Ранее, напомним, сообщалось, что в 1,08 раза или на 8% с 1 января 2023 года проиндексируют размеры должностных окладов и ставок заработанной платы работникам подведомственных госучреждений Волгоградской области, зарплат чиновникам и депутатам регпарламента.  

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