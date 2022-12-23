В 1,08 раза или на 8% с 1 января 2023 года проиндексируют размеры должностных окладов и ставок заработанной платы работникам подведомственных госучреждений Волгоградской области.

Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление опубликовано сегодня, 23 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации Волгоградской области.

Это решение, как поясняется в документе, принято в целях обеспечения социальных гарантий работников госучреждений региона.

В постановлении органам местного самоуправления Волгоградской области также рекомендовано провести с 1 января индексацию зарплат работников муниципальных учреждений.



