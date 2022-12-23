Общество 23.12.2022 14:58
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23.12.2022 14:58
В 1,08 раза или на 8% с 1 января 2023 года проиндексируют размеры должностных окладов и ставок заработанной платы работникам подведомственных госучреждений Волгоградской области.
Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление опубликовано сегодня, 23 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации Волгоградской области.
Это решение, как поясняется в документе, принято в целях обеспечения социальных гарантий работников госучреждений региона.
В постановлении органам местного самоуправления Волгоградской области также рекомендовано провести с 1 января индексацию зарплат работников муниципальных учреждений.
Ранее, напомним, планировалось проиндексировать в 2023 году оклады работников государственных учреждений Волгоградской области на 5,5%. Также сообщалось об индексации на 8% с нового года зарплат чиновникам и депутатам регпарламента.
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